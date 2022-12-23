Аварийные авто при ОСАГО предлагают ремонтировать б/у деталями

В условиях нехватки запчастей страховые компании предлагают смягчить требования ремонта по ОСАГО.
В частности, они просят разрешить использование деталей, бывших в употреблении.
Но подчеркивают, что мера эта временная, запчасти будут проходить контроль качества и применяться для замены кузовных составляющих.
Поддерживает страховщиков и Российский союз автостраховщиков (РСА), который предлагает увеличить сроки ремонта авто.
«В качестве поддержки РСА уже выступил с инициативой временно увеличить предельные сроки ремонта по ОСАГО до 60 дней на период стабилизации рынка. Вынужденные меры связаны с существенным увеличением фактического периода доставки автозапчастей», — сообщил глава РСА Евгений Уфимцев.
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Источник: Парламентская газета
Фото: depositphotos.com