Актер Антон Табаков стал одним из пострадавших от «Мосавтодилера»

Одним из клиентов, пострадавших от деятельности компании «Мосавтодилер», стал Антон Табаков.
Актер, как и многие другие, внес предоплату в размере более миллиона рублей за новый автомобиль, который для него обещал найти и привезти «Мосавтодилер». После этого сотрудники компании перестали выходить с ним на связь.
Табаков обратился с заявлением в полицию. По результатам его обращения и заявлений других обманутых клиентов, не получивших заказанные автомобили, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Мосавтодилер» занимался поиском премиум-авто за границей, выкупом, растаможкой и доставкой в Россию. В течение последних месяцев с клиентов брали предоплату, после чего переставали выходить с ними на связь.
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Источник: Telegram 112
Фото: Вадим Тараканов/ТАСС