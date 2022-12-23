Актер Антон Табаков стал одним из пострадавших от «Мосавтодилера»

Гендиректора компании задержали накануне правоохранительные органы.

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Одним из клиентов, пострадавших от деятельности компании «Мосавтодилер», стал Антон Табаков.

Актер, как и многие другие, внес предоплату в размере более миллиона рублей за новый автомобиль, который для него обещал найти и привезти «Мосавтодилер». После этого сотрудники компании перестали выходить с ним на связь.

Табаков обратился с заявлением в полицию. По результатам его обращения и заявлений других обманутых клиентов, не получивших заказанные автомобили, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Мосавтодилер» занимался поиском премиум-авто за границей, выкупом, растаможкой и доставкой в Россию. В течение последних месяцев с клиентов брали предоплату, после чего переставали выходить с ними на связь.

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Источник: Telegram 112

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС