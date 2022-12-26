2 признака того, что ваш автомобиль вот-вот загорится: будьте бдительны

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предупредил, что пожар в автомобиле в основном случается неожиданно и признаки его приближения не всегда очевидны. Между тем появление в салоне однородного запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели как раз и являются основными признаками приближающегося пожара.
«В машину попадают многие запахи, которые смешиваются между собой, но если постоянно выделяется один, даже еле уловимый, то это повод заехать в сервис на диагностику», — посоветовал эксперт.
Зимой начало возгорания вообще трудно определить, так как нередко дым из-под капота водители принимают за пар и конденсат от тающего снега. А на самом деле это уже начала плавиться проводка из-за короткого замыкания.
Также автомобилисты могут подумать, что мигающая приборная панель — это из-за того, что садится аккумулятор или загрязнились клеммы. Но это сигнал о неисправности проводки. На такой машине ехать нельзя, поэтому лучше заглушить мотор и дождаться эвакуатор.
Автоэксперт констатировал, что современные автомобили производятся из легковоспломеняющихся материалов, поэтому выгорают за 7–10 минут. Потушить их самостоятельно при помощи огнетушителя не получится.
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com