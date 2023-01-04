Почему мы перестали пользоваться этими опциями в автомобиле

Многие даже не активируют системы помощи водителю, предпочитая полагаться на свое водительское мастерство.

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Из поколения в поколение автомобили становятся все более безопасными, в том числе за счет систем помощи водителю. Но эта безопасность условна.

Естественно, для повышения уровня безопасности многочисленные системы помощи водителю должны быть активированы. Но многие водители не знают, как работают эти системы, и просто не включают их.

В агентстве Consumer Reports обеспокоены таким положением вещей и нежеланием людей разбираться в том, что они купили.

Во многих случаях эта путаница приводит к отключению систем, что фактически лишает автомобиль основных функций безопасности. Агентство также разработало подробное руководство, в котором предлагаются способы упрощения использования систем безопасности и помощи водителю.

«Рулевые колеса и панели управления перегружены кнопками с незнакомыми символами, которые водители должны каким-то образом различать и понимать, причем во время движения, — объясняет директор Consumer Reports по тестированию автомобилей Джейк Фишер. — Но если они отключат системы, это полностью сводит безопасность на нет — и тогда никто на дороге не получает от них пользы».

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Итак, каково решение Consumer Reports? Повысить уровень «понимания, принятия и удовлетворения». Проще говоря, информирования.

Проблема найдена. Теперь осталось только решить, как вести просветительскую деятельность и заставить водителей доверять электронным системам.

Исследование Consumer Reports проводилось путем опроса более 35 000 владельцев автомобилей.