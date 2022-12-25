Вот каких машин следует опасаться после ледяного дождя — журнал За рулем

Вот каких машин следует опасаться после ледяного дождя

Лучше держаться от них подальше, если заметили в потоке.

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Когда после оттепели дороги становятся слишком скользкими, самой рискованной будет поездка на машине без системы стабилизации, с изношенными шинами, на мощном заднеприводном спорткаре или грузовике, считает автоэксперт Виталий Кабышев.

Если вы все же сели за руль такого автомобиля, вам следует быть предельно осторожным. Если же вы заметили, что такой источник потенциальной опасности движется где-то рядом с вами в потоке, держите дистанцию побольше.

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«В первую очередь это касается заднеприводных машин, в которых водитель вынужден постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость», — рассказал эксперт.

Источник: Газета.ру

Фото: YouTube

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