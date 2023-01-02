Почему не стоит ездить на спорткаре в мороз (видео) — журнал За рулем

Почему не стоит ездить на спорткаре в мороз (видео)

Водитель заднеприводного автомобиля просто попытался выехать с парковки.

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Американские соцсети облетело видео, как водитель тщетно старается въехать на дорогу на своем спорткаре. В подписи к видео написано «едет, как и ожидалось».

Ведущие колеса буксуют на месте, но неутомимый гонщик все пытается и пытается, пока над ним смеется автор ролика. Кстати, само видео опубликовано на канале под названием «Идиоты в машинах».

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В конце ролика после нескольких попыток автомобиль все же выбирается из плена. Комментаторы советуют просто более плавно нажимать на газ.

Некоторые юзеры делают интересные признания. Один из них тоже пытался поехать в метель на подобной машине, подложив под колеса гантели, кошачий наполнитель и каменную соль в кузов, но лучше всего просто поставить такой автомобиль в гараж, признался, американец.


Источник: reddit

Фото: YouTube

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