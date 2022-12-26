«Армата» появилась в зоне СВО — видео — журнал За рулем

«Армата» появилась в зоне СВО — видео

Танки Т-14 «Армата» уже проходят предбоевую подготовку, кадры чего появились в сети.

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На видео показаны по крайней мере два новейших танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», которые идут на большой скорости по грунтовой дороге сквозь туман.

В комментариях к видео, которое распространило издание «Русская весна», говорится, что танки «Армата» готовятся к боям в зоне СВО. Также известно, что техника находится недалеко от линии фронта — экипажи машин проходят боевое слаживание.

Многие задавались вопросом, почему Россия не использует свои новейшие танки в ходе спецоперации. Дело в том, что, как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, серийное производство Т-14 «Армата» должно было начаться только во второй половине 2022 года.

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Из этих фактов напрашивается вывод — серийное производство Т-14 запущено, и совсем скоро «Арматы» вступят в бои.

С другой стороны, некоторые недоумевают — зачем отправлять столь грозную технику туда, где ее мощь излишня: танков «Прорыв», считают они, более чем достаточно, учитывая, чем приходится воевать армии Украины.

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Режим Зеленского никак не может получить немецкие танки «Пантера», которые давно выпрашивает у своих западных партнеров. Германия опасается их поставлять по двум причинам. Как указывают эксперты, первая заключается в страхе, что российские военные обязательно затрофеят эти машины, а вторая связана с репутационными рисками. Проще говоря, подбитые и разбитые танки никто покупать не будет.

На этом фоне введение в зону СВО танков Т-14 говорит об уверенности российского командования и о желании увидеть их в условиях реальных боевых действий. Кроме того, вместе с «Терминаторами» они станут третьей причиной для Запада не давать Украине современные танки и другую несписанную бронетехнику.

«Армата» появилась в зоне СВО - видео

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Характеристики танка Т-14 «Армата»:

  • Боевая масса — до 55 т
  • Экипаж — 3 человека
  • Клиренс — 500 мм
  • Калибр и марка пушки — 125-мм 2А82–1М
  • Мощность двигателя — 1500 л. с.
  • Скорость по шоссе — до 75 км/ч
  • Дальность обнаружения цели — свыше 5000 м
  • Дальность поражения цели — 7000–8000 м
  • Запас хода — свыше 500 км
  • Стойкость брони — свыше 900 мм

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Фото: АГН «Москва»
Видео: YouTube
Источник: «Русская весна»

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