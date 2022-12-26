«Армата» появилась в зоне СВО - видео

На видео показаны по крайней мере два новейших танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», которые идут на большой скорости по грунтовой дороге сквозь туман.
В комментариях к видео, которое распространило издание «Русская весна», говорится, что танки «Армата» готовятся к боям в зоне СВО. Также известно, что техника находится недалеко от линии фронта — экипажи машин проходят боевое слаживание.
Многие задавались вопросом, почему Россия не использует свои новейшие танки в ходе спецоперации. Дело в том, что, как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, серийное производство Т-14 «Армата» должно было начаться только во второй половине 2022 года.
Из этих фактов напрашивается вывод — серийное производство Т-14 запущено, и совсем скоро «Арматы» вступят в бои.
С другой стороны, некоторые недоумевают — зачем отправлять столь грозную технику туда, где ее мощь излишня: танков «Прорыв», считают они, более чем достаточно, учитывая, чем приходится воевать армии Украины.
Режим Зеленского никак не может получить немецкие танки «Пантера», которые давно выпрашивает у своих западных партнеров. Германия опасается их поставлять по двум причинам. Как указывают эксперты, первая заключается в страхе, что российские военные обязательно затрофеят эти машины, а вторая связана с репутационными рисками. Проще говоря, подбитые и разбитые танки никто покупать не будет.
На этом фоне введение в зону СВО танков Т-14 говорит об уверенности российского командования и о желании увидеть их в условиях реальных боевых действий. Кроме того, вместе с «Терминаторами» они станут третьей причиной для Запада не давать Украине современные танки и другую несписанную бронетехнику.
Характеристики танка Т-14 «Армата»:
- Боевая масса — до 55 т
- Экипаж — 3 человека
- Клиренс — 500 мм
- Калибр и марка пушки — 125-мм 2А82–1М
- Мощность двигателя — 1500 л. с.
- Скорость по шоссе — до 75 км/ч
- Дальность обнаружения цели — свыше 5000 м
- Дальность поражения цели — 7000–8000 м
- Запас хода — свыше 500 км
- Стойкость брони — свыше 900 мм
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Фото: АГН «Москва»
Видео: YouTube
Источник: «Русская весна»