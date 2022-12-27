Названы кредиты, от которых лучше держаться подальше — журнал За рулем

Названы кредиты, от которых лучше держаться подальше

Нужно быть внимательным, советует юрист.

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В случаях, когда платежи по действующим кредитам и кредитным картам достигают 50% дохода, заемщик переходит в категорию рискованных, то есть тех, кто не сможет рассчитаться по кредиту.

Даже если финансовые организации соглашаются выдать кредит, как правило, они идут на ухищрения, чтобы снизить свои риски. К примеру, выдают займ ненадолго и под высокий процент. Еще один вариант — занижение стоимости залога.

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Юрист Елена Кудерко не советует пользоваться такими предложениями. Вместо этого стоит проверить действующие кредиты и, к примеру, рефинансировать займы с высокими ставками.

Общее правило: не верить на слово. Все условия кредита (проценты, полная стоимость, страховки) должны быть отражены в документах, иначе вы не сможете доказать свою правоту в суде.

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Источник: 1prime

Фото: АГН «Москва»

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