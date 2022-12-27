Названы седаны с пробегом, которые в 2022 году рекордно подорожали

С ноября 2021 года подержанные Lada Priora подорожали в среднем на 19,1% — теперь Приора стоит 482,3 тысячи рублей.
По данным Авто.ру, эта модель подорожала сильнее любого другого седана на вторичке. Так, Granta с пробегом поднялась в цене на 13,8% и в среднем стоит 433 тысячи рублей, то есть она заметно дешевле Приоры.
Стоимость Lada Vesta выросла на 17,1%, до 945,5 тыс. рублей.
Лидер по подорожанию среди седанов-иномарок — Toyota Camry (+11,1, нынешняя цена 2 613 000 рублей), но ей далеко до показателей продукции АВТОВАЗа. Остальные автомобили зарубежных брендов подорожали еще меньше.
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Источник: Российская газета