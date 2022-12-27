Названы седаны с пробегом, которые в 2022 году рекордно подорожали — журнал За рулем

Названы седаны с пробегом, которые в 2022 году рекордно подорожали

Прибавка в цене за 12 месяцев достигла 19,1%.

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С ноября 2021 года подержанные Lada Priora подорожали в среднем на 19,1% — теперь Приора стоит 482,3 тысячи рублей.

По данным Авто.ру, эта модель подорожала сильнее любого другого седана на вторичке. Так, Granta с пробегом поднялась в цене на 13,8% и в среднем стоит 433 тысячи рублей, то есть она заметно дешевле Приоры.

Стоимость Lada Vesta выросла на 17,1%, до 945,5 тыс. рублей.

Лидер по подорожанию среди седанов-иномарок — Toyota Camry (+11,1, нынешняя цена 2 613 000 рублей), но ей далеко до показателей продукции АВТОВАЗа. Остальные автомобили зарубежных брендов подорожали еще меньше.

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Источник: Российская газета

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Отзывы о LADA Priora (4)

LADA 2009 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и за...

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

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