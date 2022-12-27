Создан идеальный пикап для бездорожья — журнал За рулем

Создан идеальный пикап для бездорожья

Доработкой занимались гуру своего дела.

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Компания Arctic Trucks добралась до китайских моделей. В этот раз тюнингу подвергся пикап Great Wall (GWM) Poer.

Набор доработок традиционный и направлен на улучшение внедорожных характеристик: лифт подвески, “тридцать пятые” колеса на оригинальных 17-дюймовых дисках, расширители арок, защита двигателя и коробки передач, шноркель, лебедка, силовые пороги.

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Габариты итоговой машины 5403х2100х2040 мм против 5403х1934х1886 мм у базового пикапа. Клиренс вырос с 232 до 270 мм.

Силовой агрегат не изменился. Это по-прежнему 150-сильный турбодизель объемом 2 л и автомат на 8 ступеней.

Создан идеальный пикап для бездорожья

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Источник: Arctic Trucks

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