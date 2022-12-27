Аналог VW Tiguan привезли в Россию: всего за 1,5 млн рублей

Новый китайский кроссовер Dongfeng 580, который можно считать аналогом Volkswagen Tiguan, появился у российских дилеров. Предлагают его по цене от 1,5 до 2,1 млн рублей.
Можно выбрать автомобиль в одной из двух представленных в России комплектаций — Comfort или Luxury.
Dongfeng 580 по размерам сопоставим с удлиненным Volkswagen Tiguan. Под капотом у китайского кроссовера — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 145 л. с., который работает в паре с «роботом».
В оснащение Dongfeng 580 Luxury входят круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы ABS и ASR, система стабилизации, парктроники, датчики давления в шинах и однозонный климат-контроль. У Tiguan набор опций побогаче, к примеру, есть еще датчики света и дождя, подогрев руля с передних сидений и др.
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Источник: РБК
Фото: Dongfeng