«В наше время вещи чинили, а не выбрасывали», — эти слова вполне подходят в качестве эпиграфа к истории, которую мы хотим вам рассказать.
Бытует мнение, что машину после какого-то возраста куда логичнее сдать в утиль, чем пытаться восстановить. Иногда это правда, но иногда с этим можно поспорить — если иметь прямые и правильно растущие руки.
Мастер малярных работ Антон показал своим подписчикам Isuzu Trooper 1982 года, который был обречен провести последние дни на свалке. Но множество часов сварочных, малярных, очистительных и прочих восстановительных работ — и эта прекрасная машина, теперь покрытая эффектным черным «раптором», снова готова долгие годы радовать владельца прогулками по самым живописным местам.
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Видео: Youtube / Антон Маляр
Фото: скриншот видео Youtube