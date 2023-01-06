Мастер нашел внедорожник на свалке — смотрите, что он с ним сделал! — журнал За рулем

Мастер нашел внедорожник на свалке — смотрите, что он с ним сделал!

Isuzu Trooper 1982 года тихо догнивал где-то на задворках дальних гаражей, но не тут-то было...

Материалы по теме
4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

«В наше время вещи чинили, а не выбрасывали», — эти слова вполне подходят в качестве эпиграфа к истории, которую мы хотим вам рассказать.

Бытует мнение, что машину после какого-то возраста куда логичнее сдать в утиль, чем пытаться восстановить. Иногда это правда, но иногда с этим можно поспорить — если иметь прямые и правильно растущие руки.

Мастер малярных работ Антон показал своим подписчикам Isuzu Trooper 1982 года, который был обречен провести последние дни на свалке. Но множество часов сварочных, малярных, очистительных и прочих восстановительных работ — и эта прекрасная машина, теперь покрытая эффектным черным «раптором», снова готова долгие годы радовать владельца прогулками по самым живописным местам.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Видео: Youtube / Антон Маляр

Фото: скриншот видео Youtube

Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров298
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: