Шины для Донбасса: сбор успешно завершен!

Будет закуплено более 660 штук!

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Сбор средств на закупку шин для народной милиции и оперативных служб ЛНР закрыт. По его итогам было привлечено около 10 миллионов рублей. Этого хватит на закупку более 240 колес для грузовиков КАМАЗ и Урал, более 300 для УАЗов и 120 для ГАЗелей.

Акция была запущена по инициативе издательства «За рулем» и заместителя генерального директора Степана Кузьменко.

Читатели журнала «За рулем» и другие неравнодушные россияне объединились для помощи Донбассу.

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Источник: ОНФ