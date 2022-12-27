Шины для Донбасса: сбор успешно завершен!

Сбор средств на закупку шин для народной милиции и оперативных служб ЛНР закрыт. По его итогам было привлечено около 10 миллионов рублей. Этого хватит на закупку более 240 колес для грузовиков КАМАЗ и Урал, более 300 для УАЗов и 120 для ГАЗелей.
Акция была запущена по инициативе издательства «За рулем» и заместителя генерального директора Степана Кузьменко.
Читатели журнала «За рулем» и другие неравнодушные россияне объединились для помощи Донбассу.
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Источник: ОНФ