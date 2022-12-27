Лишат ли прав за проезд под «кирпич» на АЗС

Большинство водителей считают, что с правами можно будет расстаться.

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Инспекторы ДПС за проезд на АЗС под знак 3.1 «Въезд запрещен» (в народе «кирпич») накажут, так как ПДД действительно нарушены. Но точно не лишением прав. Можно даже устным порицанием обойтись.

Как рассказал доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Саранчук, за это нарушение сотрудник ГИБДД может выписать штраф или ограничиться предупреждением.

«Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, при въезде на автостоянку, автозаправочную станцию или иную прилегающую к дороге территорию, в том числе при нарушении водителем знака 3.1 „Въезд запрещен“, водитель может быть подвергнут наказанию только в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей», — пояснил эксперт.

А лишение водительского удостоверения за нарушение требований знака «Въезд запрещен» предусмотрено только в том случае, если нарушивший его водитель попадет на дорогу с односторонним движением. На заправке такое движение не может быть организовано.

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Источник: Тайны звезд АСТРО

Фото: Егор Алеев/ТАСС