О каком автомобиле теперь мечтают россияне — журнал За рулем

О каком автомобиле теперь мечтают россияне

Разумеется, это внедорожник, но с определенными параметрами.

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Оказалось, что по сравнению с предыдущими исследованиями ничего не изменилось: это по-прежнему черный японский внедорожник или кроссовер. Опрос среди своих пользователей провел маркетплейс Авто.ру.

За SUV проголосовало 49% респондентов, за ним (по популярности) следуют седан (27%) и хэтчбек (11%).

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Справедливой ценой за такой автомобиль наши сограждане считают 2–3 млн рублей. Коробка передач у японского кроссовера/внедорожника должна быть непременно автоматическая — так считают 70% принявших участие в опросе.

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А двигатель — бензиновым (58%). За гибридный проголосовали 20%, за дизельный  — 15%. Тех, кто готов ездить на газе, оказалось немного — всего 2%.

К выбору мощности мотора респонденты подошли рационально: 80% не готовы платить повышенный налог за машины мощнее 250 л.с.

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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