О каком автомобиле теперь мечтают россияне

Оказалось, что по сравнению с предыдущими исследованиями ничего не изменилось: это по-прежнему черный японский внедорожник или кроссовер. Опрос среди своих пользователей провел маркетплейс Авто.ру.
За SUV проголосовало 49% респондентов, за ним (по популярности) следуют седан (27%) и хэтчбек (11%).
Справедливой ценой за такой автомобиль наши сограждане считают 2–3 млн рублей. Коробка передач у японского кроссовера/внедорожника должна быть непременно автоматическая — так считают 70% принявших участие в опросе.
А двигатель — бензиновым (58%). За гибридный проголосовали 20%, за дизельный — 15%. Тех, кто готов ездить на газе, оказалось немного — всего 2%.
К выбору мощности мотора респонденты подошли рационально: 80% не готовы платить повышенный налог за машины мощнее 250 л.с.
- Автодом из ЗИЛа, самодельный трактор и бизнес-джет — вот что их объединяет.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.