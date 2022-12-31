Вот чего боялись малолетние угонщики при задержании. Не суда!

29-летний Брэдли Купер из Голд-Коста (Квинсленд, Австралия) заметил странно маневрировавший Hyundai iMax и решил за ним проследить. И вот фургон, на скорости до 120 км/ч, пересекая двойную сплошную, чуть не сбил велосипедиста.
Когда г-н Купер догнал автомобиль на светофоре, он увидел внутри двух мальчиков в масках и перчатках. Как в дурных боевиках, позже скажет он.
Не став медлить, он подбежал к машине, дернул ручку двери и вытащил водителя, пока тот не наделал бед.
Таким образом завершилась «веселая» прогулка двух подростков 13 и 14 лет в украденном фургоне.
Брэдли Купер говорит, что, когда он задерживал мальчишек, тот, что был за рулем, принялся умолять дяденьку «сохранить ему жизнь». А второй парень стал просить, чтобы тот ничего не говорил его маме, потому что «она его убьет», ведь он первый раз нарушил закон.
Двое местных жителей и дежурный полицейский помогли Куперу удерживать ноющую парочку до прибытия полиции.
По словам полицейских, фургон был украден из пригорода Брисбена в 80 км от города несколькими днями ранее. То есть подростки успели вдоволь накататься.
Ребятам были предъявлены обвинения в краже и незаконном использовании автомобиля, и позже они предстанут перед судом.
- Автомобилисты признались, кто для них стал примером хорошего водителя.
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Источник: Daily Mail
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