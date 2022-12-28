Aurus будут собирать в ОАЭ

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах может стартовать в 2024 году.
В это же время планируется открытие дилерского центра. Сеть салонов компания откроет совместно с эмиратским холдингом Tawazun, акционером Aurus.
«Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра», — сказал Мантуров.
Напомним, на данный момент модели Aurus Senat и Komendant выпускаются в Татарстане, на заводе в Елабуге.
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Источник: ТАСС
Фото: АГН «Москва», Unsplash