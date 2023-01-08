Повезло так повезло: выжил в расплющенном автомобиле

Об этой аварии рассказал в своем Telegram-канале начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
В Новороссийске на улице Робеспьера легковушку раздавил упавший с полуприцепа груженый контейнер.
Чтобы вызволить водителя, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. Пострадавшего мужчину передали медикам.
И хотя везением такую аварию назвать сложно, но то, что водителю легковушки удалось в ней выжить — настоящее чудо.
Спасатели попросили водителей фур во избежание подобных инцидентов тщательнее проверять крепления контейнеров к полуприцепу.
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Источник:t.me/alekseioderov
Фото: Depositphotos
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