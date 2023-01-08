Повезло так повезло: выжил в расплющенном автомобиле — журнал За рулем

Повезло так повезло: выжил в расплющенном автомобиле

С полуприцепа соскользнул груженый контейнер и упал на легковушку.

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Об этой аварии рассказал в своем Telegram-канале начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

В Новороссийске на улице Робеспьера легковушку раздавил упавший с полуприцепа груженый контейнер.

Чтобы вызволить водителя, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. Пострадавшего мужчину передали медикам.

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Повезло так повезло: выжил в расплющенном автомобиле

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И хотя везением такую аварию назвать сложно, но то, что водителю легковушки удалось в ней выжить — настоящее чудо.

Спасатели попросили водителей фур во избежание подобных инцидентов тщательнее проверять крепления контейнеров к полуприцепу.

Источник:t.me/alekseioderov

Фото: Depositphotos

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