Повезло так повезло: выжил в расплющенном автомобиле

С полуприцепа соскользнул груженый контейнер и упал на легковушку.

Об этой аварии рассказал в своем Telegram-канале начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

В Новороссийске на улице Робеспьера легковушку раздавил упавший с полуприцепа груженый контейнер.

Чтобы вызволить водителя, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. Пострадавшего мужчину передали медикам.

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И хотя везением такую аварию назвать сложно, но то, что водителю легковушки удалось в ней выжить — настоящее чудо.

Спасатели попросили водителей фур во избежание подобных инцидентов тщательнее проверять крепления контейнеров к полуприцепу.

Автомобиль въехал в магазин фейерверков — и вот что вышло.

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Источник:t.me/alekseioderov



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