Налипший на стеклоочистители снег или лед — неприятная проблема, которая раздражает водителей. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин поделился годным советом, как избавиться от побочных эффектов зимы на несколько дней.
Нужно купить жидкость с силиконом. Это может быть как универсальная силиконовая смазка, которую используют для резиновых уплотнителей, чтобы те не примерзали после мойки, так и любой другой состав с требуемым компонентом.
В чем нюанс?
Главное не перебрать с количеством: побрызгать умеренно и протереть рабочую грань резинки. Если этого не сделать, на ветровом стекле появятся разводы, которые начнут доставлять особые неприятности.
Такая защита куда эффективнее спирта или незамерзайки.
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Фото: YouTube
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