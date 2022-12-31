На это у вас уйдет всего пару сотен рублей. Но есть важный нюанс!

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Налипший на стеклоочистители снег или лед — неприятная проблема, которая раздражает водителей. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин поделился годным советом, как избавиться от побочных эффектов зимы на несколько дней.

Нужно купить жидкость с силиконом. Это может быть как универсальная силиконовая смазка, которую используют для резиновых уплотнителей, чтобы те не примерзали после мойки, так и любой другой состав с требуемым компонентом.

В чем нюанс?

Главное не перебрать с количеством: побрызгать умеренно и протереть рабочую грань резинки. Если этого не сделать, на ветровом стекле появятся разводы, которые начнут доставлять особые неприятности.

Такая защита куда эффективнее спирта или незамерзайки.

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Фото: YouTube