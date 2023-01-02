Как прогреть механическую коробку передач: ответ удивит — журнал За рулем

Как прогреть механическую коробку передач: ответ удивит

Известно, что загустевшее от мороза масло гораздо хуже защищает детали от механического износа. Механическая коробка передач тут не исключение.

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Прописные истины о прогреве двигателя и автоматической коробки передач вы знаете, но как быть с механической коробкой? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин все объяснил.

Механическую трансмиссию никак не прогреть отдельно в силу ее конструктивных особенностей. Пока автомобиль не движется, детали коробки передач также недвижимы, поэтому масло внутри агрегата не прогревается, даже если двигатель работает на холостых оборотах.

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Но для механической коробки передач загустевшее масло не настолько опасно, как для АКП. Главное неудобство заключается в том, что в холодной машине передачи переключаются труднее, с большим усилием. Однако в большинстве случаев достаточно непродолжительной поездки с частыми переключениями передач, чтобы масло прогрелось.

О том как правильно прогревать АКП читайте тут.

Фото: АВТОВАЗ

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