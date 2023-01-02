Как прогреть механическую коробку передач: ответ удивит

Известно, что загустевшее от мороза масло гораздо хуже защищает детали от механического износа. Механическая коробка передач тут не исключение.

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Прописные истины о прогреве двигателя и автоматической коробки передач вы знаете, но как быть с механической коробкой? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин все объяснил.

Механическую трансмиссию никак не прогреть отдельно в силу ее конструктивных особенностей. Пока автомобиль не движется, детали коробки передач также недвижимы, поэтому масло внутри агрегата не прогревается, даже если двигатель работает на холостых оборотах.

Но для механической коробки передач загустевшее масло не настолько опасно, как для АКП. Главное неудобство заключается в том, что в холодной машине передачи переключаются труднее, с большим усилием. Однако в большинстве случаев достаточно непродолжительной поездки с частыми переключениями передач, чтобы масло прогрелось.

О том как правильно прогревать АКП читайте тут.

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Фото: АВТОВАЗ