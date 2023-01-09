Сплошь «японцы»: самые популярные марки праворульных машин — журнал За рулем

Сплошь «японцы»: самые популярные марки праворульных машин

С января по ноябрь 2022 года в Россию было ввезено легковых «праворулек» 40 различных брендов.

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За 11 месяцев 2022 года в нашу страну было ввезено 154 тыс. легковых автомобилей с правым рулем.

Это на 43% больше, чем за тот же период прошлого года (108 тыс. шт.), сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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Больше всего было импортировано праворульных машин марки Toyota — 68,7 тыс. единиц, или почти 45% от общего объема. Далее следуют Honda (43,2 тыс. шт.;28%) и Nissan (15,5 тыс. шт.; 10%).

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Следующие шесть позиций тоже у японских брендов (Subaru, Suzuki, Mazda, Daihatsu, Mitsubishi, Lexus).

За ними располагаются праворульные «европейцы»:

  • BMW (694 шт.)
  • Volkswagen (597 шт.)
  • Mercedes-Benz (444 шт.)
  • Audi (169 шт.).

Выпуск автомобилей в ближайшие два года собираются удвоить.

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Источник: «Автостат»

Фото: Depositphotos

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