Сплошь «японцы»: самые популярные марки праворульных машин

С января по ноябрь 2022 года в Россию было ввезено легковых «праворулек» 40 различных брендов.

Материалы по теме Тектонический сдвиг: так изменился авторынок в 2022 году

За 11 месяцев 2022 года в нашу страну было ввезено 154 тыс. легковых автомобилей с правым рулем.

Это на 43% больше, чем за тот же период прошлого года (108 тыс. шт.), сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего было импортировано праворульных машин марки Toyota — 68,7 тыс. единиц, или почти 45% от общего объема. Далее следуют Honda (43,2 тыс. шт.;28%) и Nissan (15,5 тыс. шт.; 10%).

Материалы по теме Минпромторг: российский автопром больше не будет зависеть от иностранцев

Следующие шесть позиций тоже у японских брендов (Subaru, Suzuki, Mazda, Daihatsu, Mitsubishi, Lexus).

За ними располагаются праворульные «европейцы»:

BMW (694 шт.)

Volkswagen (597 шт.)

Mercedes-Benz (444 шт.)

Audi (169 шт.).

Выпуск автомобилей в ближайшие два года собираются удвоить.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.



Источник: «Автостат»

Фото: Depositphotos