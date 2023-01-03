97 лет назад родился легендарный автомобильный бренд — журнал За рулем

97 лет назад родился легендарный автомобильный бренд

Уже 13 лет, как его не существует.

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3 января 1926 года американский концерн General Motors представил первую машину Pontiac, которая называлась «Six». Автомобиль обладал шестицилиндровым мотором. Широкой публике разработку представили на автосалоне в Нью-Йорке.

Название Pontiac произошло от имени индейского вождя, который в 1763–1766 годах воевал с британскими колонистами там, где сейчас находятся штаты Иллинойс и Огайо.

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Оглушительный успех бренд получил благодаря модели Pontiac Silver Streak. Спрос был настолько большим, что пришлось наращивать производственные мощности.

97 лет назад родился легендарный автомобильный бренд

В 1967 году появились еще две знаменитые модели: GTO и Firebird. В конце 70-х GM принимает решение о выпуске компактных и экономичных автомобилей. Так появились модели Fiero, Bonneville, Sunfire.

97 лет назад родился легендарный автомобильный бренд

К сожалению, к концу нулевых компания обанкротилась. 24 апреля 2009 года сошла с конвейера последняя машина — седан G6. 1 ноября 2010 года Pontiac перестал существовать, не дотянув немного до 85-летия.

Источник: За рулем

Фото: YouTube

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