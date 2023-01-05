Еще один способ, чтобы снег не прилипал к щеткам

Нужно будет купить особые стеклоочистители.

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Если снег налипает на дворники, то можно не только обрабатывать их незамерзайкой или силиконовой смазкой, но и приобрести правильные устройства для очистки ветрового стекла, говорит эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Зимние дворники выдают себя по названию «Winter» или «Ice». Стоят они от 500 до нескольких тысяч рублей.

Зимние стеклоочистители бывают с классической каркасной конструкцией, упрятанной в резиновый чехол, или со специальным составом резины на бескаркасном дворнике.

Первый вариант защищает каркас от обледенения, а рабочая часть длиннее и мягче, что также работает против обмерзания.

«По 17-летнему опыту вождения могу сказать, что это лучший вариант для зимы, действительно эффективный!» — утверждает Кирилл Милешкин.

Мы протестировали несколько комплектов зимних щеток.

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Фото: YouTube, За рулем