Еще один способ, чтобы снег не прилипал к щеткам — журнал За рулем

Еще один способ, чтобы снег не прилипал к щеткам

Нужно будет купить особые стеклоочистители.

Материалы по теме
Эксперт рассказал, как правильно подобрать отвертку

Если снег налипает на дворники, то можно не только обрабатывать их незамерзайкой или силиконовой смазкой, но и приобрести правильные устройства для очистки ветрового стекла, говорит эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Зимние дворники выдают себя по названию «Winter» или «Ice». Стоят они от 500 до нескольких тысяч рублей.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДПочему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Зимние стеклоочистители бывают с классической каркасной конструкцией, упрятанной в резиновый чехол, или со специальным составом резины на бескаркасном дворнике.

Первый вариант защищает каркас от обледенения, а рабочая часть длиннее и мягче, что также работает против обмерзания.

«По 17-летнему опыту вождения могу сказать, что это лучший вариант для зимы, действительно эффективный!» — утверждает Кирилл Милешкин.

Мы протестировали несколько комплектов зимних щеток.

Фото: YouTube, За рулем

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м
5 поводов купить «американскую Ниву»
Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров502
Оцените материал
1:—2

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: