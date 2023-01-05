Водитель превысил скорость, а потом напал на полицейского (видео)

Мужчину остановили за превышение скорости. Офицер полиции Стейси Райт попросила нарушителя сесть на траву возле машины, но тот стал кричать и повел себя агрессивно.
Завязалась драка. Девушка-полицейский не смогла в одиночку произвести задержание. Но на помощь подоспели добровольцы.
Мужчину повалили на землю, и вскоре он был арестован. Им оказался 64-летний Дэвид Коубек. Он предстал перед судом за нападение на полицейского и сопротивление аресту, а также за превышение скорости и езду непристегнутым. Девушке-полицейской пришлось некоторое время лечиться от травм в больнице.
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Источник: 10tv.com
Фото: YouTube
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