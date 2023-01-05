Водителю стало плохо за рулем. Вот что сделал полицейский

В Нью-Йорке водитель почувствовал недомогание и не смог остановить машину. Полицейские, не понимая, что происходит, преследовали Suzuki, но затем один из сотрудников стал действовать решительнее.
Он выбежал на дорогу, догнал катившуюся легковушку и открыл дверь. Тут он понял, что у водителя дела плохи, и нажал педаль тормоза сам.
Перед этим неуправляемый автомобиль врезался в несколько других машин, не раз проехал на красный и двигался по встречной полосе. Автовладелец не реагировал на сигналы правоохранителей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: police1.com
Фото: YouTube
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.