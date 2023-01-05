Водителю стало плохо за рулем. Вот что сделал полицейский — журнал За рулем

Водителю стало плохо за рулем. Вот что сделал полицейский

Сотрудник догнал неуправляемый хетчбэк.

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В Нью-Йорке водитель почувствовал недомогание и не смог остановить машину. Полицейские, не понимая, что происходит, преследовали Suzuki, но затем один из сотрудников стал действовать решительнее.

Он выбежал на дорогу, догнал катившуюся легковушку и открыл дверь. Тут он понял, что у водителя дела плохи, и нажал педаль тормоза сам.

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Перед этим неуправляемый автомобиль врезался в несколько других машин, не раз проехал на красный и двигался по встречной полосе. Автовладелец не реагировал на сигналы правоохранителей.


Источник: police1.com

Фото: YouTube

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