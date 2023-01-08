Посмотрите, что стало с Аурусом после прилета сосульки (видео)

Мужчина заметил на парковке представительский седан Aurus стоимостью примерно 40 миллионов рублей. Судя по видео, машине крупно не повезло.
На люксовый отечественный автомобиль что-то упало с крыши: то ли крупная сосулька, то ли наледь.
Стоящий в исторической застройке Москвы Aurus получил серьезные повреждения крыши, которая оказалась сильно измята. Заднее стекло машины было пробито насквозь.
«Крыша в хлам, заднее стекло — в хлам», — прокомментировал автор видео.
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Источник: Telegram-канал «Пул №3»
Фото: Telegram
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