Транспортный налог: в этом году роскошные авто «подорожали»

В 2023 году исчисление налогов в отношении транспортных средств физлиц за 2022 год будет применяться по новой схеме.
Это касается условий применения повышающих коэффициентов для расчета налога. С 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб., определяемой Минпромторгом России.
Таким образом, в категорию роскошных теперь попадают автомобили стоимостью от 10 млн рублей, и к ним сразу применят коэффициент 3.
Машины, приобретенные до 1 января 2022 года, будут обсчитывать по старой схеме — то, что считалось роскошью тогда, ею и останется.
Минпромторг ежегодно обновлял список моделей, подлежащих дополнительному налогообложению. Были проблемы с моделями, не попавшими в список. При нынешнем развитии параллельного импорта составить «полный список» еще сложнее. Однако узаконена схема расчета налога от суммы, прописанной в договоре купли-продажи, - если модель не фигурирует в списке, напомнил автор «За рулем» Сергей Зиновьев.
При расчете налога будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов РФ.
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Фото: Depositphotos, коллаж: «За рулем»
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