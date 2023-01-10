Транспортный налог: в этом году роскошные авто «подорожали» — журнал За рулем

Транспортный налог: в этом году роскошные авто «подорожали»

Платежи за автомобили, купленные после 1 января 2023 года, начислят уже по новой схеме.

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В 2023 году исчисление налогов в отношении транспортных средств физлиц за 2022 год будет применяться по новой схеме.

Это касается условий применения повышающих коэффициентов для расчета налога. С 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб., определяемой Минпромторгом России.

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Таким образом, в категорию роскошных теперь попадают автомобили стоимостью от 10 млн рублей, и к ним сразу применят коэффициент 3.

Машины, приобретенные до 1 января 2022 года, будут обсчитывать по старой схеме — то, что считалось роскошью тогда, ею и останется.

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Минпромторг ежегодно обновлял список моделей, подлежащих дополнительному налогообложению. Были проблемы с моделями, не попавшими в список. При нынешнем развитии параллельного импорта составить «полный список» еще сложнее. Однако узаконена схема расчета налога от суммы, прописанной в договоре купли-продажи, - если модель не фигурирует в списке, напомнил автор «За рулем» Сергей Зиновьев.

При расчете налога будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов РФ.

Источник: ФНС и «За рулем»

Фото: Depositphotos, коллаж: «За рулем»

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