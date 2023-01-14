Быстро, но дорого: названы новые тарифы на проезд по платным дорогам

Предельная цена за 1 км пути для легковых авто на платных автомагистралях увеличится с нынешних 3 руб. до 5–8 руб.
Проект постановления Правительства РФ, устанавливающего новую методику расчета оплаты и новые величины максимальных тарифов, был опубликован в октябре 2022 года.
На платных дорогах, созданных в результате реконструкции и обустройства старых (М‑1 «Беларусь», М‑4 «Дон», М-3 «Украина»), километр пути будет стоить до 5 рублей. На тех, что построены с нуля (ЦКАД, М‑12 «Москва-Казань») — до 8 рублей.
Когда именно новые тарифы вступят в силу, пока не известно. Не исключено, что их приурочат к летнему сезону.
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Источник: «За рулем»
Фото: АГН «Москва»