В России отзывают Jeep Grand Cherokee: барахлит АБС — журнал За рулем

В России отзывают Jeep Grand Cherokee: барахлит АБС

Под сервисную кампанию попало более тысячи машин.

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Росстандарт сообщил об отзыве на российском рынке 1217 Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 г.

В этих автомобилях гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. Из-за неверного определения давления могут сами собой включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

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В России отзывают Jeep Grand Cherokee: барахлит АБС

Владельцев данных транспортных средств просят связаться с уполномоченными дилерскими центрами для проведения диагностики и ремонтных работ.

При необходимости будет произведено перепрограммирование блока управления АБС с применением новейшей версии программного обеспечения.

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Чтобы определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, владельцы могут сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы»).

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Источник: Росстандарт

Фото: Depositphotos

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