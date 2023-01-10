В России отзывают Jeep Grand Cherokee: барахлит АБС

Под сервисную кампанию попало более тысячи машин.





Росстандарт сообщил об отзыве на российском рынке 1217 Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 г.

В этих автомобилях гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. Из-за неверного определения давления могут сами собой включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

Владельцев данных транспортных средств просят связаться с уполномоченными дилерскими центрами для проведения диагностики и ремонтных работ.

При необходимости будет произведено перепрограммирование блока управления АБС с применением новейшей версии программного обеспечения.

Чтобы определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, владельцы могут сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы»).

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Удивительные вещи порой происходят на дороге — и с Джипами в том числе.



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Источник: Росстандарт



Фото: Depositphotos