Насколько упал авторынок в 2022 году? Вот точные цифры

Прогнозы в целом оправдались: в минувшем году продажи новых автомобилей поставили антирекорд.

В 2022 году в России был продан 626 281 автомобиль — на 58,7% меньше, чем годом ранее.

Лидером среди марок осталась Lada, нарастившая долю рынка почти до 28%, тогда как в 2021-м было всего 22,25%. Но за прошлый год россияне купили 174 688 новых автомобилей Lada, что меньше прошлогоднего показателя на 48,2%.

В пятеркe лидеров среди автомобильных брендов также Kia, Hyundai, Renault и Chery. При этом рост продаж из всех представленных в России марок по итогам года показали лишь «китайцы» Geely и Exeed.

Интересно сравнить нынешний объем авторынка новых легковушек с показателями десятилетней давности: 626 281 легковушка в 2022-м против 2,935 млн легковых и легких коммерческих автомобилей в 2012-м.

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Источник: Автостат

Фото: Unsplash, depositphotos.com