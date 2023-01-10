Насколько упал авторынок в 2022 году? Вот точные цифры

В 2022 году в России был продан 626 281 автомобиль — на 58,7% меньше, чем годом ранее.
Лидером среди марок осталась Lada, нарастившая долю рынка почти до 28%, тогда как в 2021-м было всего 22,25%. Но за прошлый год россияне купили 174 688 новых автомобилей Lada, что меньше прошлогоднего показателя на 48,2%.
В пятеркe лидеров среди автомобильных брендов также Kia, Hyundai, Renault и Chery. При этом рост продаж из всех представленных в России марок по итогам года показали лишь «китайцы» Geely и Exeed.
Интересно сравнить нынешний объем авторынка новых легковушек с показателями десятилетней давности: 626 281 легковушка в 2022-м против 2,935 млн легковых и легких коммерческих автомобилей в 2012-м.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Автостат
Фото: Unsplash, depositphotos.com