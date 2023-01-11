Топящий машины брод в Англии закрыли. Конец забавным видео? — журнал За рулем

Топящий машины брод в Англии закрыли. Конец забавным видео?

Власти наконец-то обратили внимание на непроходимый участок дороги из-за популярности в соцсетях видео с тонущими там автомобилями.

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Это, пожалуй, один из древнейших бродов в мире. Ему уже более 1000 лет. Но вот он закрыт.

Расположен он в городке Раффорд-Форд в Ноттингемшире (Англия). В дождливую погоду пересечь брод могут далеко не все автомобили, но сделать это пытаются многие. В результате происходит гидроудар с последующим спасением и дорогим ремонтом автомобилей.

Видео отчаянных водителей, пытающихся пересечь брод, регулярно появляются в соцсетях, и вот власти обратили внимание на эту проблему. Решение было принято традиционное — местный совет запретил проезд через брод после обращения пожарных и полиции.

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Брод является частью обычной асфальтовой дороги. В сухую погоду это лишь неглубокая лужа, которая не опасна для машин. Но когда идет дождь, вода разливается и глубина брода достигает более полуметра.

В 2020 году местный житель Бен Грегори начал выкладывать в Сеть видео тонущих в броде автомобилей. И видео стали вирусными — людям нравилось угадывать, какой автомобиль сможет преодолеть брод, а какой останется в воде и «словит гидроудар». Тонули даже кроссоверы и внедорожники, а у некоторых машин, пытающихся пролететь брод с хода, отрывало бамперы.

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Со временем после дождей возле брода начали собираться зеваки, которых становилось все больше и больше. Брод стал местом притяжения туристов, а на одном из видео слышно даже русскую речь.

Теперь брод закрыт, и новых видео про него не будет. Известно, что власти не собираются строить на этом месте мост (для этого нет экономических обоснований). Но они изучают другие возможности наладить безопасную переправу через реку.

Тем временем Грегори, набравший почти 17 миллионов лайков своих видео в TikTok и 65 миллионов просмотров на YouTube, переключил свое внимание на пару других бродов, находящихся примерно в часе езды от Раффорд-Форда в Лестершире.

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Фото, видео: Youtube

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