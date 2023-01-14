Женщина-полицейский спасла школьницу на пешеходном переходе (видео) — журнал За рулем

Женщина-полицейский спасла школьницу на пешеходном переходе (видео)

Машина не успела вовремя остановиться.

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В штате Мэриленд девочка переходила дорогу, но водитель автомобиля не смог вовремя сбавить ход. В этот момент «зебру» пересекала полицейский, которая стала героем дня.

Аннет Гудиер в оранжевом костюме махала руками водителю, чтобы тот остановился, но это не подействовало.

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Женщина-полицейский схватила школьницу и уберегла от опасности. К сожалению, спасительницу сбила машина, и она упала на асфальт. Сотрудник полиции служит уже 14 лет, но никогда не видела за время службы ничего подобного.

Гудиер уже выписалась из больницы, с ней все в порядке. Она даже навестила школьницу.

«Она (ученица) спустилась по лестнице, увидела меня, и у нее на глазах выступили слезы, и, вы бы это видели, ее отец тоже начал плакать, и мы все дружно зарыдали», — рассказала правоохранитель.

Водителю предъявлено четыре обвинения, в том числе за опасное вождение.

Источник: The Sun

Фото: Reddit

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