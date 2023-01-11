Внедорожник Niva Legend стал дешевле

В пику январской традиции подъема цен на сей раз АВТОВАЗ обновил прайс внедорожника в сторону уменьшения.

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Сейчас Lada Niva Legend выпускается в двух комплектациях, и обе они стали дешевле на 8 тысяч рублей. Версия Classic'22 теперь оценивается в 800 900 рублей, тогда как ранее рекомендованная розничная цена завода составляла 808 900 рублей. Версия Luxe'22 стоит 851 900 рублей — вместо прежних 859 900 рублей.

Код комплектаций остался прежним, а значит сохранился и состав опций — ни о каком упрощении комплектаций речь не идет, замечает источник. В качестве возможной причины удешевления машин указывается увеличение локализации модели — на днях стало известно, что российским поставщикам АВТОВАЗа удалось заместить более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке.

Тот же источник пишет, что для Niva Legend теперь официально указан новый цвет кузова — серо-бежевый «серый базальт». Формально у внедорожника теперь восемь вариантов окраски, но по факту в начале января АВТОВАЗ, ввиду дефицита материалов, выпускает только черные и белые машины.

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Источник: Лада.Онлайн

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com