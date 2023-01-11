Внедорожник Niva Legend стал дешевле — журнал За рулем

Внедорожник Niva Legend стал дешевле

В пику январской традиции подъема цен на сей раз АВТОВАЗ обновил прайс внедорожника в сторону уменьшения.

Материалы по теме
Купил нового «китайца» и часто вспоминал старый Touareg

Сейчас Lada Niva Legend выпускается в двух комплектациях, и обе они стали дешевле на 8 тысяч рублей. Версия Classic'22 теперь оценивается в 800 900 рублей, тогда как ранее рекомендованная розничная цена завода составляла 808 900 рублей. Версия Luxe'22 стоит 851 900 рублей — вместо прежних 859 900 рублей.

Код комплектаций остался прежним, а значит сохранился и состав опций — ни о каком упрощении комплектаций речь не идет, замечает источник. В качестве возможной причины удешевления машин указывается увеличение локализации модели — на днях стало известно, что российским поставщикам АВТОВАЗа удалось заместить более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Тот же источник пишет, что для Niva Legend теперь официально указан новый цвет кузова — серо-бежевый «серый базальт». Формально у внедорожника теперь восемь вариантов окраски, но по факту в начале января АВТОВАЗ, ввиду дефицита материалов, выпускает только черные и белые машины.

Внедорожник Niva Legend стал дешевле

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Лада.Онлайн

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com

Наше новое видео
2 российские новинки, которые заменят Ford
Что лучше на бездорожье: Лада Веста Кросс или УАЗ Патриот?
Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров109
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: