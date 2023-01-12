Названы самые пожароопасные автомобили — журнал За рулем

Названы самые пожароопасные автомобили

Наверху списка — отечественные машины.

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Lada, УАЗ и машины «Группы ГАЗ» признаны самыми пожароопасными по итогам 2022 года. Исследования провела компания «Страховой дом ВСК», использовав статистику по зарегистрированным фактам возгорания автомобилей с оформленными полисами каско.

По данным страховой компании, среди автомобилей марки Lada чаще всего горела модель Vesta. У УАЗа это был внедорожник Patriot, а у «Группы ГАЗ» — автомобили семейства «Газель». Всего на отечественные бренды пришлось 24,2% всех случаев возгораний машин.

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Далее в антирейтинге расположились Renault, Toyota и Hyundai — на них пришлось по 12,1% происшествий соответственно.

Среди грузовиков самым пожароопасным была признана Scania: 6% возгораний.

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Источник: Газета.ru

Фото: Денис Воронин/ АГН «Москва»

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