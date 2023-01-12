Производитель автокресел Lear продает заводы в России — журнал За рулем

Производитель автокресел Lear продает заводы в России

Производства простаивают, и американская компания терпит убытки.

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Избавиться от трех своих предприятий в России американский производитель автокресел Lear намерен в первой половине 2023 года. Заводы простаивают почти год, и если раньше на них трудились 1000 человек, то осталось только 50–60 сотрудников технического персонала, отвечающих за обслуживание.

Доход компании в России ранее составлял около 100 млн долларов в год, это небольшая часть общего бизнеса Lear. Доходы компании в целом, о которых, как ожидается, объявят в следующем месяце, составляют более 20 млрд долларов в 2022 году.

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Только в третьем квартале 2022 года убытки компании в России составили 19,9 млн долларов, или 1,37 млрд рублей.

Выгодно продать заводы уже не получится, за последнее время его активы обесценились. Завершить сделки, по словам топ-менеджера, собираются в первой половине 2023 года, потенциальные покупатели уже нашлись, но возникли некоторые юридические сложности.

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Головная компания Lear базируется в пригороде Детройта и занимает 10-е место в списке 100 крупнейших мировых поставщиков компонентов для производства автомобилей. В 2021 году доходы компании составили 19,3 млрд долларов.

На Lear в России собирали автокресла для ряда автозаводов и предприятий, в том числе для Volkswagen, Peugeot и Citroen.

Источник: Automotive News Europe

Фото: Lear

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