Стало известно, какие запчасти подешевели больше всего — журнал За рулем

Стало известно, какие запчасти подешевели больше всего

В России начали снижаться цены на автокомпоненты.

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Причем больше всего подешевели детали для бюджетных автомобилей, выяснило маркетинговое агентство НАПИ, сравнив цены на оригинальные запчасти от агрегаторов по страховой корзине для легковых автомобилей в ноябре и декабре 2022 года.

Средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей среднего ценового сегмента и премиальных автомобилей за месяц изменилась несильно (+0,9% и —0,3% соответственно).

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А вот для бюджетных авто она за месяц снизилась на 8%.

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Так, средняя цена заднего крыла упала на 10,5%, до 68 909 рублей, задняя левая дверь подешевела на 20,3% (теперь 43 802 руб.), задний фонарь — на 6% (14 101 руб.), ветровое стекло — на 2,3%, (33 018 руб.), передняя левая дверь — на 11,8% (48 695 руб.), передняя правая дверь — на 7,3% (51 355 руб.).

Для машин среднего ценового сегмента снижены цены на передние и задние крылья — 5,5% (34 101 руб.) и 4% (90 898 руб.) соответственно, а для машин премиального сегмента — на 5,7% (до 162 951 руб.) уменьшилась средняя цена капота и на 3,9% (98 160 руб.) — ветрового стекла.

Источник: пресс-релиз НАПИ

Фото: Depositphotos

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