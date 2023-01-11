Стало известно, какие запчасти подешевели больше всего

Причем больше всего подешевели детали для бюджетных автомобилей, выяснило маркетинговое агентство НАПИ, сравнив цены на оригинальные запчасти от агрегаторов по страховой корзине для легковых автомобилей в ноябре и декабре 2022 года.
Средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей среднего ценового сегмента и премиальных автомобилей за месяц изменилась несильно (+0,9% и —0,3% соответственно).
А вот для бюджетных авто она за месяц снизилась на 8%.
Так, средняя цена заднего крыла упала на 10,5%, до 68 909 рублей, задняя левая дверь подешевела на 20,3% (теперь 43 802 руб.), задний фонарь — на 6% (14 101 руб.), ветровое стекло — на 2,3%, (33 018 руб.), передняя левая дверь — на 11,8% (48 695 руб.), передняя правая дверь — на 7,3% (51 355 руб.).
Для машин среднего ценового сегмента снижены цены на передние и задние крылья — 5,5% (34 101 руб.) и 4% (90 898 руб.) соответственно, а для машин премиального сегмента — на 5,7% (до 162 951 руб.) уменьшилась средняя цена капота и на 3,9% (98 160 руб.) — ветрового стекла.
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Источник: пресс-релиз НАПИ
Фото: Depositphotos
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