Вот как Тойота защитила от воров каталитические нейтрализаторы — журнал За рулем

Вот как Тойота защитила от воров каталитические нейтрализаторы

Воровство этого компонента автомобиля приобрело космические масштабы, а поскольку Toyota не экономит на материалах, ее модели возглавляют списки «любимчиков» у мошенников.

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Toyota выпустила в США совершенно новый Prius с впечатляющим дизайном и улучшенными характеристиками, но одно не изменно: его каталитический нейтрализатор является одним из самых популярных у воров.

Деталь содержит ценные металлы, такие как платина, палладий и родий, что делает его достойным внимания. Воры научились довольно легко отсоединять его от транспортного средства и делают это менее чем за минуту.

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Только кажется, что все каталитические нейтрализаторы одинаковы, так как все они предназначены для очистки выхлопных газов от вредных химических веществ. У воров есть свои «любимчики», и уже много лет каталитические нейтрализаторы Toyota Prius и Tundra возглавляют все списки.

Вот почему Toyota предлагает за доплату установить у дилера защитный кожух для этой детали. А клиентам, которые покупают Toyota Prius 2023 года, дает возможность заранее указать защиту перед заказом автомобиля. Аналогичную опцию предлагают для более старых Prius, актуальных Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra и 4Runner.

Защита изготавливается на заказ из алюминия марки 5052 и крепится специальными винтами.

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Не исключено, что воры не будут пытаться открутить эту штуку, а просто разрежут ее, но тем не менее, такую опцию предлагают. Цена кожуха — 140 долларов без учета работы. Учитывая, что новый каталитический нейтрализатор стоит более 1000 долларов, наверняка многие клиенты заинтересуются этим предложением.

Источник: motor1.com

Фото: Depositphotos

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