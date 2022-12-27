Вот как Тойота защитила от воров каталитические нейтрализаторы

Toyota выпустила в США совершенно новый Prius с впечатляющим дизайном и улучшенными характеристиками, но одно не изменно: его каталитический нейтрализатор является одним из самых популярных у воров.
Деталь содержит ценные металлы, такие как платина, палладий и родий, что делает его достойным внимания. Воры научились довольно легко отсоединять его от транспортного средства и делают это менее чем за минуту.
Только кажется, что все каталитические нейтрализаторы одинаковы, так как все они предназначены для очистки выхлопных газов от вредных химических веществ. У воров есть свои «любимчики», и уже много лет каталитические нейтрализаторы Toyota Prius и Tundra возглавляют все списки.
Вот почему Toyota предлагает за доплату установить у дилера защитный кожух для этой детали. А клиентам, которые покупают Toyota Prius 2023 года, дает возможность заранее указать защиту перед заказом автомобиля. Аналогичную опцию предлагают для более старых Prius, актуальных Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra и 4Runner.
Защита изготавливается на заказ из алюминия марки 5052 и крепится специальными винтами.
Не исключено, что воры не будут пытаться открутить эту штуку, а просто разрежут ее, но тем не менее, такую опцию предлагают. Цена кожуха — 140 долларов без учета работы. Учитывая, что новый каталитический нейтрализатор стоит более 1000 долларов, наверняка многие клиенты заинтересуются этим предложением.
- «Что будет, если вырезать нейтрализатор?
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Источник: motor1.com
Фото: Depositphotos
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