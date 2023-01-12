Lada Granta в новой битопливной модификации: теперь и на бензине, и на метане — журнал За рулем

Lada Granta в новой битопливной модификации: теперь и на бензине, и на метане

Стартовало производство и продажи седана, оснащенного метановым газобаллонным оборудованием.

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АВТОВАЗ объявил о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta. Данная модификация позволяет снизить затраты на топливо в два-три раза относительно просто бензиновой версии.

ГБО монтируется на седаны Granta во всех комплектациях с кондиционером. Баллон расположен в багажнике и рассчитан на 80 литров газа, объем самого багажного отделения — 340 литров.

Газобаллонное оборудование впервые устанавливается на самую доступную модель Лады, хотя такое техническое решение уже отработано на семействах Vesta и Largus.

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В качестве топлива в автомобиле используется как бензин, так и сжатый природный газ метан. Встроенные в газовый баллон предохранитель и скоростной клапан исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования.

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Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки, а средний расход газа составляет 6,1 куб. м на 100 км.

Дооборудование автомобиля осуществляет тольяттинское предприятие «АТС-АВТО». За модификацию CNG относительно бензиновой версии покупателям нужно будет доплатить 45 тысяч рублей.

Источник: пресс-релиз АВТОВАЗа

Фото: Depositphotos

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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