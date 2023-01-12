Lada Granta в новой битопливной модификации: теперь и на бензине, и на метане

АВТОВАЗ объявил о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta. Данная модификация позволяет снизить затраты на топливо в два-три раза относительно просто бензиновой версии.
ГБО монтируется на седаны Granta во всех комплектациях с кондиционером. Баллон расположен в багажнике и рассчитан на 80 литров газа, объем самого багажного отделения — 340 литров.
Газобаллонное оборудование впервые устанавливается на самую доступную модель Лады, хотя такое техническое решение уже отработано на семействах Vesta и Largus.
В качестве топлива в автомобиле используется как бензин, так и сжатый природный газ метан. Встроенные в газовый баллон предохранитель и скоростной клапан исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования.
Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки, а средний расход газа составляет 6,1 куб. м на 100 км.
Дооборудование автомобиля осуществляет тольяттинское предприятие «АТС-АВТО». За модификацию CNG относительно бензиновой версии покупателям нужно будет доплатить 45 тысяч рублей.
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Источник: пресс-релиз АВТОВАЗа
Фото: Depositphotos
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