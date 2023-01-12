Самые безопасные машины 2022 года: они заслужили наивысшие оценки

В рейтинг попали и два китайских автомобиля.

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Организация EuroNCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для европейского рынка, перечислила самые безопасные по итогам испытаний в прошлом году.

В категории «Большой семейный автомобиль» лучшим оказался Hyundai Ioniq 6, показавший исключительно высокий результат (97%) за защиту взрослых пассажиров.

В категории малых внедорожников и кроссоверов самым безопасным признан Tesla Model Y, среди представительских автомобилей — Tesla Model S.

Также среди лидеров по обеспечению безопасности оказались два автомобиля китайских брендов. Среди малых семейных автомобилей высшую оценку заслужил Ora Funky Cat, а Wey Coffee 01 победил среди больших внедорожников.

«После некоторых менее чем успешных попыток проникнуть на европейский рынок в прошлом несколько производителей демонстрируют, что китайские бренды теперь могут конкурировать по безопасности с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими брендами», — говорится в сообщении.

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Источник: EuroNCAP

Фото: EuroNCAP