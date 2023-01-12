Самые безопасные машины 2022 года: они заслужили наивысшие оценки — журнал За рулем

Самые безопасные машины 2022 года: они заслужили наивысшие оценки

В рейтинг попали и два китайских автомобиля.

Материалы по теме
Москвич 3: все подробности и первый тест!

Организация EuroNCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для европейского рынка, перечислила самые безопасные по итогам испытаний в прошлом году.

В категории «Большой семейный автомобиль» лучшим оказался Hyundai Ioniq 6, показавший исключительно высокий результат (97%) за защиту взрослых пассажиров.

В категории малых внедорожников и кроссоверов самым безопасным признан Tesla Model Y, среди представительских автомобилей — Tesla Model S.

Самые безопасные машины 2022 года: они заслужили наивысшие оценки

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Также среди лидеров по обеспечению безопасности оказались два автомобиля китайских брендов. Среди малых семейных автомобилей высшую оценку заслужил Ora Funky Cat, а Wey Coffee 01 победил среди больших внедорожников.

«После некоторых менее чем успешных попыток проникнуть на европейский рынок в прошлом несколько производителей демонстрируют, что китайские бренды теперь могут конкурировать по безопасности с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими брендами», — говорится в сообщении.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: EuroNCAP

Фото: EuroNCAP

Наше новое видео
Москвич 3: все подробности и первый тест!
2 российские новинки, которые заменят Ford
Что лучше на бездорожье: Лада Веста Кросс или УАЗ Патриот?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров347
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: