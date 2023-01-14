Сколько промилле допустимо у водителя: что изменится с 1 марта

Водителей ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение.

Материалы по теме Москвич 3: все подробности и первый тест!

Новым законом, который вступит в силу с 1 марта 2023 года, определено, при каких условиях сотрудник ГИБДД имеет право потребовать у водителя пройти освидетельствование. Зафиксировано и разрешенное количество промилле алкоголя в воздухе при продувании в трубочку.

Факт употребления алкоголя подтверждается «наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха», говорится в документе.

Это количество равнозначно 0,35 промилле в крови. Для среднего мужчины весом в 80 кг — это одна порция алкоголя, выпитая за час до того, как он сел за руль. Если переводить на виды алкоголя, то это 50 г водки, или 200 г сухого вина, или 500 г пива.

Но даже если результат проверки не показал наличие алкоголя в крови, но у инспектора есть сомнения относительно состояния водителя, то он имеет полное право направить на медицинское освидетельствование.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com