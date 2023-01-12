Lada Vesta NG получит новые фары: назван поставщик

Входящий в Группу ОАТ завод «Автосвет» успешно прошел аудит на соответствие требованиям международного стандарта IATF, а также освоил производство новых узлов, в числе которых — передняя и задняя оптика для модели Lada Vesta NG, сообщает источник.
Напомним, до прекращения производства в Ижевске успели собрать всего чуть более тысячи экземпляров Vesta NG, поставщик светотехники для тех машин не назывался. После перезапуска производства в Тольятти поставщиком будет являться «Автосвет».
Это предприятие давно сотрудничает с АВТОВАЗом и производит блок-фары, противотуманки и задние фонари. Перезапуск производства Весты в Тольятти запланирован на первое полугодие 2023 года.
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Источник: ВКонтакте / Avtograd News
Фото: За рулем