Две семьи попали в морозный плен в Свердловской области — журнал За рулем

Две семьи попали в морозный плен в Свердловской области

Женщина не удержала машину на дороге, а мужчину в пути застигла поломка...

Материалы по теме
Москвич 3: все подробности и первый тест!

Сразу два происшествия, связанных с экстремальными холодами, зафиксированы на неделе в Свердловской области. Однажды вечером на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов полицейские заметили женщину, автомобиль которой застрял в снегу. В машине также находились 19-летняя девушка и двое детей.

Выяснилось, что жители Нягани направлялись в Екатеринбург, пропустили нужный поворот, съехали с дороги — и застряли. Инспекторы перекрыли дорогу, тросами вытянули машину и сопроводили семью до ближайшей гостиницы.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Другой случай произошел на дороге Серов — Североуральск — Ивдель. Там у семьи из четырех человек, ехавших из Ивделя на отдых в Серов, в пути сломалась иномарка — вышел из строя натяжной ролик ремня генератора. Мужчина пытался на морозе устранить поломку, но тщетно. Подоспевшие инспекторы ДПС пересадили пассажиров к себе и отбуксировали машину к СТО, где ее починили. Все закончилось благополучно.

Следите за техническим состоянием автомобиля и будьте осторожны и внимательны в пути — особенно, когда на дворе такие холода.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Наше новое видео
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo
Москвич 3: все подробности и первый тест!
2 российские новинки, которые заменят Ford

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров273
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: