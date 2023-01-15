Две семьи попали в морозный плен в Свердловской области

Сразу два происшествия, связанных с экстремальными холодами, зафиксированы на неделе в Свердловской области. Однажды вечером на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов полицейские заметили женщину, автомобиль которой застрял в снегу. В машине также находились 19-летняя девушка и двое детей.
Выяснилось, что жители Нягани направлялись в Екатеринбург, пропустили нужный поворот, съехали с дороги — и застряли. Инспекторы перекрыли дорогу, тросами вытянули машину и сопроводили семью до ближайшей гостиницы.
Другой случай произошел на дороге Серов — Североуральск — Ивдель. Там у семьи из четырех человек, ехавших из Ивделя на отдых в Серов, в пути сломалась иномарка — вышел из строя натяжной ролик ремня генератора. Мужчина пытался на морозе устранить поломку, но тщетно. Подоспевшие инспекторы ДПС пересадили пассажиров к себе и отбуксировали машину к СТО, где ее починили. Все закончилось благополучно.
Следите за техническим состоянием автомобиля и будьте осторожны и внимательны в пути — особенно, когда на дворе такие холода.
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Источник: МВД Медиа
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов