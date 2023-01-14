Как ехать по зимней колее: лайфхак от чемпиона — журнал За рулем

Как ехать по зимней колее: лайфхак от чемпиона

Ваше решение покинуть колею может принести проблемы.

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Когда дорога забыла, что такое снегоуборочная техника, на ней появляется колея от тех машин, которые уже выбрались из «зимней трясины». Известный российский гонщик Борис Шульмейстер рассказал, как правильно вести автомобиль в такой ситуации.

Он уверен: наиболее безопасно — это ехать именно по колее. В таком случае машина стабильна, прямолинейна, ничего ей не угрожает. Другое дело, если вы намереваетесь покинуть проторенную дорожку.

Как ехать по зимней колее: лайфхак от чемпиона

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Например, вам нужно свернуть или припарковаться. По словам спортсмена, следует замедлиться, повернуть баранку в ту сторону, куда нужно двигаться и стараться изменить траекторию движения.

По порядку: нажимаете тормоз, срабатывает ABS, поворачиваете руль в нужное направление, и машина, хотя и с небольшим отклонением от желаемой траектории, все равно поворачивает, куда необходимо.

Фото: YouTube

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