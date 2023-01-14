Как ехать по зимней колее: лайфхак от чемпиона

Ваше решение покинуть колею может принести проблемы.

Материалы по теме Эксперт рассказал, как предотвратить обледенение машины

Когда дорога забыла, что такое снегоуборочная техника, на ней появляется колея от тех машин, которые уже выбрались из «зимней трясины». Известный российский гонщик Борис Шульмейстер рассказал, как правильно вести автомобиль в такой ситуации.

Он уверен: наиболее безопасно — это ехать именно по колее. В таком случае машина стабильна, прямолинейна, ничего ей не угрожает. Другое дело, если вы намереваетесь покинуть проторенную дорожку.

Например, вам нужно свернуть или припарковаться. По словам спортсмена, следует замедлиться, повернуть баранку в ту сторону, куда нужно двигаться и стараться изменить траекторию движения.

По порядку: нажимаете тормоз, срабатывает ABS, поворачиваете руль в нужное направление, и машина, хотя и с небольшим отклонением от желаемой траектории, все равно поворачивает, куда необходимо.

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Фото: YouTube