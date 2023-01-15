Вам и не снилось: просто невероятные случаи с дальнобойщиками

Дальнобойщики и вообще грузовая техника — это целый огромный мир со своими правилами, закономерностями и яркими событиям. В очередной раз окунуться в него предлагает нам свежая видеоподборка, описывающая интересные моменты разных лет, случившиеся в «грузовой вселенной».
Иногда это большое явление, вроде логистической компании SWIFT, нанимающей на работу водителей-новичков с невысокой квалификацией. А иногда — просто забавный эпизод, вроде вывоза огромной вертикальной цистерны из закрытого поселка геологов... Что бы это ни было, удовольствие от просмотра гарантировано.
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Видео: YouTube / AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео YouTube