Вам и не снилось: просто невероятные случаи с дальнобойщиками — журнал За рулем

Вам и не снилось: просто невероятные случаи с дальнобойщиками

Что, если вы водитель-дальнобойщик и навигатор завел вас на мост с неясной несущей способностью?..

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Дальнобойщики и вообще грузовая техника — это целый огромный мир со своими правилами, закономерностями и яркими событиям. В очередной раз окунуться в него предлагает нам свежая видеоподборка, описывающая интересные моменты разных лет, случившиеся в «грузовой вселенной».

Иногда это большое явление, вроде логистической компании SWIFT, нанимающей на работу водителей-новичков с невысокой квалификацией. А иногда — просто забавный эпизод, вроде вывоза огромной вертикальной цистерны из закрытого поселка геологов... Что бы это ни было, удовольствие от просмотра гарантировано.

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Видео: YouTube / AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео YouTube


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