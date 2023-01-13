В зоне СВО появились особые БМП-3 — журнал За рулем

В зоне СВО появились особые БМП-3

Бронемашины прошли модернизацию под условия спецоперации.

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Вместе с БМП-3 предприятия «Ростеха» доработали и БМД-4М. Они получили новую защиту от кумулятивных боеприпасов, которые применяются во время боевых действий.

Вся техника поступает в подразделения в модернизированном виде. Боевые условия постоянно дают подсказки, как можно улучшить бронетехнику, чтобы она справлялась с задачами еще лучше, объяснили в «Ростехе».

«В штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты — решетчатые экраны, их производство освоено на предприятии», — рассказал РИА Новости исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

В зоне СВО появились особые БМП-3БМП-3
БМП-3

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Он также добавил, что предприятие тут де внедряет в выпускаемую продукцию все замечания и пожелания военнослужащих, эксплуатирующих машины. Поэтому каждая партия техники, поступающая в войска, имеет важные для бойцов доработки.

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Все контракты 2022 года уже закрыты, то есть выполнены в срок, отметил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Все БМП-3, БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, которые следовало поставить армии, поставлены. Выполнены и ремонтные обязательства.

«Уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год», — отметили в «Ростехе».

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Фото: «Ростех»

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