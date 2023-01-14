Московская полиция при содействии страховой группы СОГАЗ выявила автоподставщиков, на счету которых более трехсот (!) подставных ДТП. В 2022 году к страховщикам поступил целый ряд обращений по урегулированию убытков в ДТП с участием неких Евгения Афанасьева и Евгения Самошина.
Кроме того, в компанию обратились восемь компаний, чьи водители стали жертвами этих же людей. Выяснилось, что они умышленно создавали аварийные ситуации на перекрестках с круговым движением, используя дорогой автомобиль — чаще всего это был Bentley Continental.
В качестве второго участника аварии, на которого и сваливалась вина, они выбирали водителей на машинах, принадлежащих коммерческим организациям. Помимо получения страхового возмещения злоумышленники трясли с жертвы якобы недополученную разницу между ущербом и выплатой. Сейчас оба фигуранта привлечены к уголовной ответственности.
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