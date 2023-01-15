Когда-то таких машин было довольно много, но сейчас остались считаные единицы. Один такой самосвал — МАЗ-205А стоит перед проходной Минского автозавода. А второй, о котором и идет речь в обзорном видео, — в Музее транспорта Москвы. Базовая модель — бортовой МАЗ-200 был для своего времени очень и очень современным: пневматические тормоза, регулируемое сиденье водителя, мощный экономичный дизель.
Правда, правомерность применения дизеля — тогда еще на изготовленных в 1944–1945 годах в Ярославле опытных грузовиках ЯАЗ-200 — конструкторам пришлось отстаивать перед самим Сталиным. Тот поначалу выступал за привычный бензиновый движок производства ЗиС. Тем не менее, все получилось — грузовик остался с дизелем и вышел в целом очень удачным. А самосвал МАЗ-205А, редчайшая по нынешнем временам модификация, имел еще и ряд особенностей — например, вал отбора мощности для насоса, поднимающего кузов... Полная замена этим грузовикам, славно потрудившимся в послевоенные годы, нашлась очень и очень нескоро.
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Видео: YouTube / Автомобильная Россия