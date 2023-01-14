Что делать при заглохшем автомобиле зимой, посоветовал эксперт

Оказаться в холодной машине зимой не особо приятная перспектива.

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напоминает, что если автомобиль заглох на дороге, не важно — зимой или летом, то необходимо действовать в соответствии с ПДД. И надеяться на помощь проезжающих водителей.

Но первое, что надо сделать в такой ситуации, это выставить знак аварийной остановки. Особенно актуально это в темное время суток, так как отражая свет фар от других машин, заглохший автомобиль будет более заметен другим водителям.

Во-вторых, вызвать эвакуатор: ремонтировать автомобиль на морозе — не самое приятное занятие.

И «звонок другу» тоже никто не отменял, напомнил эксперт.

«У меня, как у автомобилиста, сразу „включается“ одно — звонок другу. И я уверен, что друг обязательно окажется рядом и поможет в этой ситуации», — отметил Валерий Солдунов.

От помощи «собратьев по дороге» тоже не стоит отказываться: водительская солидарность не раз помогала в любых, даже самых сложных ситуациях.

«Я уверен, что другие водители обязательно в этом помогут. И телефон дадут, и техническую помощь окажут. К счастью, у нас очень отзывчивые люди», — заключил эксперт.

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Источник: iReactor

Фото: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ