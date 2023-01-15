Коротко: почему нельзя смотреть на телефон при скорости 186 км/ч — журнал За рулем

Коротко: почему нельзя смотреть на телефон при скорости 186 км/ч

От печального исхода водителя отделяли считанные секунды.

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В американских соцсетях распространяется видео, как девушка едет по дороге, на которой ничто не предвещает беды. Проблемы начинаются в момент, когда водитель решила что-то посмотреть в смартфоне.

Подняв глаза на дорогу, она приходит в шоковое состояние: еще пару секунд, и ее автомобиль врежется во впереди идущую машину.

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Водитель начинает резко крутить рулем, машина уходит в занос. Ее выбрасывает за пределы проезжей части. Во время экстремального маневра лицо девушки приобретает цвет сырого теста.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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