Увольнение сотрудников на российском заводе Toyota завершено

Компания Toyota завершила запланированные ранее организационно-штатные мероприятия по увольнению сотрудников на заводе в Санкт-Петербурге. Из работающих на момент начала процедуры сокращения 1937 человек на предприятии осталось 277, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге.
При расторжении договора по соглашению сторон каждому сотруднику была выплачена компенсация в размере 12 и более средних зарплат (в зависимости от стажа и должности), а также сохранен еще на год после увольнения полис ДМС.
Toyota остановила выпуск своих машин на территории России, а также экспорт готовых автомобилей в страну в марте 2022 года. Сокращение штата сотрудников завода в Санкт-Петербурге началось с середины ноября.
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Источник: ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС