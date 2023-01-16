Увольнение сотрудников на российском заводе Toyota завершено — журнал За рулем

Увольнение сотрудников на российском заводе Toyota завершено

При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга перспективы завода.

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Компания Toyota завершила запланированные ранее организационно-штатные мероприятия по увольнению сотрудников на заводе в Санкт-Петербурге. Из работающих на момент начала процедуры сокращения 1937 человек на предприятии осталось 277, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге.

При расторжении договора по соглашению сторон каждому сотруднику была выплачена компенсация в размере 12 и более средних зарплат (в зависимости от стажа и должности), а также сохранен еще на год после увольнения полис ДМС.

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Toyota остановила выпуск своих машин на территории России, а также экспорт готовых автомобилей в страну в марте 2022 года. Сокращение штата сотрудников завода в Санкт-Петербурге началось с середины ноября.

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Источник: ТАСС

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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